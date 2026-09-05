Россия и Украина заключили локальное перемирие: условия разъяснило МАГАТЭ

В районе Запорожской АЭС согласовали локальное прекращение огня, чтобы специалисты смогли восстановить внешнее электроснабжение станции. О договорённости объявил журналистам генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Режим тишины необходим для безопасного ремонта повреждённых линий электропередачи.

«Запасы дизельного топлива на станции истощаются, и в ближайшие дни может произойти полное отключение электроэнергии, если не будет восстановлено внешнее электроснабжение», — сказал Гросси. Сроки начала и завершения ремонтных работ агентство пока не уточнило.

Ранее директор станции по внешним коммуникациям Евгения Яшина сообщила, что ситуация на Запорожской АЭС остаётся «крайне напряжённой» из-за потери внешнего энергоснабжения. Она подчеркнула, что восстановление подачи энергии извне является первоочередной задачей.