Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 5 сентября, 08:03

Россия и Украина заключили локальное перемирие: условия разъяснило МАГАТЭ

МАГАТЭ сообщило о локальном перемирии для ремонта линий электропередачи ЗАЭС

Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

В районе Запорожской АЭС согласовали локальное прекращение огня, чтобы специалисты смогли восстановить внешнее электроснабжение станции. О договорённости объявил журналистам генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Режим тишины необходим для безопасного ремонта повреждённых линий электропередачи.

«Запасы дизельного топлива на станции истощаются, и в ближайшие дни может произойти полное отключение электроэнергии, если не будет восстановлено внешнее электроснабжение», — сказал Гросси. Сроки начала и завершения ремонтных работ агентство пока не уточнило.

«Безрассудные выходки»: Захарова обвинила Зеленского в разжигании ядерной катастрофы
«Безрассудные выходки»: Захарова обвинила Зеленского в разжигании ядерной катастрофы

Ранее директор станции по внешним коммуникациям Евгения Яшина сообщила, что ситуация на Запорожской АЭС остаётся «крайне напряжённой» из-за потери внешнего энергоснабжения. Она подчеркнула, что восстановление подачи энергии извне является первоочередной задачей.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • МАГАТЭ
  • Запорожская АЭС
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar