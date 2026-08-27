«Безрассудные выходки»: Захарова обвинила Зеленского в разжигании ядерной катастрофы

Владимир Зеленский и киевский режим своими атаками на Запорожскую АЭС создают угрозу ядерной катастрофы. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии в связи с очередными ударами ВСУ по станции.

По словам дипломата, Киев возобновил нападения на ЗАЭС, выбирая в качестве целей объекты, имеющие ключевое значение для обеспечения ядерной безопасности крупнейшей атомной станции Европы.

«Зеленский и его клика позволяют себе всё более безрассудные выходки», — подчеркнула Захарова.

Отдельно представитель МИД напомнила об атаке 26 августа. Тогда украинский беспилотник ударил по площадке сухого хранилища отработавшего ядерного топлива. По оценке Захаровой, повреждение такого объекта способно привести к серьёзной радиационной аварии.