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27 августа, 18:05

«Безрассудные выходки»: Захарова обвинила Зеленского в разжигании ядерной катастрофы

Захарова заявила об угрозе ядерной катастрофы из-за атак Киева на ЗАЭС

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Владимир Зеленский и киевский режим своими атаками на Запорожскую АЭС создают угрозу ядерной катастрофы. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии в связи с очередными ударами ВСУ по станции.

По словам дипломата, Киев возобновил нападения на ЗАЭС, выбирая в качестве целей объекты, имеющие ключевое значение для обеспечения ядерной безопасности крупнейшей атомной станции Европы.

«Зеленский и его клика позволяют себе всё более безрассудные выходки», — подчеркнула Захарова.

Отдельно представитель МИД напомнила об атаке 26 августа. Тогда украинский беспилотник ударил по площадке сухого хранилища отработавшего ядерного топлива. По оценке Захаровой, повреждение такого объекта способно привести к серьёзной радиационной аварии.

Дрон ВСУ атаковал площадку хранилища отработавшего ядерного топлива на ЗАЭС
Дрон ВСУ атаковал площадку хранилища отработавшего ядерного топлива на ЗАЭС

Обстановка вокруг Запорожской АЭС в августе неоднократно обострялась. 18 августа беспилотник ВСУ атаковал остановку служебного транспорта в Энергодаре, в результате чего один сотрудник станции погиб, а число пострадавших позднее выросло до 20. Через несколько дней, 22 августа, дрон повредил автомобиль оперативного персонала ЗАЭС примерно в километре от периметра станции. Уже 25 августа очередной беспилотник атаковал сотрудников возле гидротехнических сооружений — ранения получили двое работников ремонтно-строительного цеха. Ранее глава «Росатома» Алексей Лихачёв сообщал, что с марта по объекту было зафиксировано 460 ударов дронами и 15 артиллерийских атак.

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Николь Вербер
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