Росатом: Россия и МАГАТЭ обсудили безопасность Запорожской АЭС

В Калининграде состоялись консультации представителей России и Международного агентства по атомной энергии. Главным вопросом встречи стала безопасность Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.

«Главной темой разговора стал вопрос обеспечения ядерной и физической ядерной безопасности Запорожской АЭС», – говорится в сообщении.

Переговоры провели глава «Росатома» Алексей Лихачёв и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Во время встречи руководитель российской госкорпорации призвал МАГАТЭ публично оценить удары по территории ЗАЭС. По его словам, с марта объект подвергался атакам беспилотников и артиллерийским обстрелам.

Лихачёв заявил, что, по данным российской стороны, за этот период по станции было нанесено 460 ударов с использованием дронов и 15 артиллерийских атак. Кроме того, глава «Росатома» сообщил о ситуации с высоковольтной линией электропередачи «Днепровская». По его словам, после восстановления объекта подача напряжения с украинской стороны так и не была возобновлена. В госкорпорации отметили, что вопросы ядерной и физической безопасности остаются центральной темой взаимодействия с МАГАТЭ.

Ранее в Кремле заявили о необходимости постоянного внимания МАГАТЭ к ситуации вокруг Запорожской АЭС. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков связал это с ухудшением обстановки вокруг объекта.