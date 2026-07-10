Песков заявил об эскалации угроз для Запорожской АЭС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация вокруг Запорожской атомной электростанции требует постоянного внимания со стороны МАГАТЭ. Причиной представитель Кремля назвал наращивание террористической активности Киева.

Комментируя визит главы агентства Рафаэля Гросси в Калининград, где ожидаются консультации по вопросам ЗАЭС, Песков отметил, что детали переговоров не будут раскрываться.

По его словам, обсуждение безопасности станции на уровне руководства МАГАТЭ остаётся необходимым. Он также заявил об ухудшении ситуации вокруг объекта.

«Террористическая активность Киева в отношении этого критически важного объекта эскалирует, чрезвычайно опасна. Наносятся удары по объектам мирной инфраструктуры и по инфраструктуре, которая имеет отношение к станции, её обеспечению», — сказал Песков.

Песков добавил, что Россия продолжает взаимодействовать с МАГАТЭ и обращает внимание организации на недопустимость действий, которые угрожает безопасности станции.

Напомним, ранее в Калининграде началась встреча руководителя Росатома Алексея Лихачёва и главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси. Основными темами переговоров, как предполагается, станут ситуация вокруг Запорожской атомной станции и АЭС в иранском Бушере.