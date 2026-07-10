Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 июля, 09:36

В Калининграде стартовали переговоры Лихачёва и Гросси

Обложка © РИА Новости / Кирилл Зыков

Обложка © РИА Новости / Кирилл Зыков

В Калининграде начались переговоры руководителя Росатома Алексея Лихачёва и главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

По предварительной информации, к обсуждению должны присоединиться сотрудники Минобороны, Ростехнадзора и Росгвардии. О своём участии в консультациях ранее говорил постпред России при международных структурах в Вене Михаил Ульянов.

Основными темами встречи, как предполагается, станут ситуация вокруг Запорожской атомной станции и АЭС в иранском Бушере.

Перед этим Лихачёв говорил, что Россия будет требовать от МАГАТЭ ответа на психологическое давление, которое испытывают жители Энергодара и работники ЗАЭС. Глава Росатома обратил внимание на то, что общество всё меньше реагирует на удары ВСУ по станции и городу, и назвал это тревожным сигналом.

Гросси заявил, что МАГАТЭ проконтролирует применение британского урана Украиной
Гросси заявил, что МАГАТЭ проконтролирует применение британского урана Украиной

Ранее Гросси заявил, что МАГАТЭ смогло бы назвать виновника ударов по Запорожской АЭС только при наличии неопровержимых доказательств. Он отметил, что в условиях войны на одни и те же события есть противоположные точки зрения, а главная цель агентства — предотвратить ядерную аварию.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Вероника Бакумченко
  • Новости
  • МАГАТЭ
  • Росатом
  • Мировая политика
  • Политика
  • Калининградская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar