В Калининграде стартовали переговоры Лихачёва и Гросси

В Калининграде начались переговоры руководителя Росатома Алексея Лихачёва и главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

По предварительной информации, к обсуждению должны присоединиться сотрудники Минобороны, Ростехнадзора и Росгвардии. О своём участии в консультациях ранее говорил постпред России при международных структурах в Вене Михаил Ульянов.

Основными темами встречи, как предполагается, станут ситуация вокруг Запорожской атомной станции и АЭС в иранском Бушере.

Перед этим Лихачёв говорил, что Россия будет требовать от МАГАТЭ ответа на психологическое давление, которое испытывают жители Энергодара и работники ЗАЭС. Глава Росатома обратил внимание на то, что общество всё меньше реагирует на удары ВСУ по станции и городу, и назвал это тревожным сигналом.

Ранее Гросси заявил, что МАГАТЭ смогло бы назвать виновника ударов по Запорожской АЭС только при наличии неопровержимых доказательств. Он отметил, что в условиях войны на одни и те же события есть противоположные точки зрения, а главная цель агентства — предотвратить ядерную аварию.