Гросси заявил, что МАГАТЭ проконтролирует применение британского урана Украиной

Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что МАГАТЭ возьмёт на себя контроль за использованием Украиной урана, поставляемого из Великобритании. Во время общения с РИА «Новости» он уточнил, что проверки начнутся после того, как топливо окажется на украинской территории.

«Мы не контролируем саму поставку топлива, но после его поступления на объекты проверяем его в рамках гарантий МАГАТЭ, чтобы убедиться, что материал не перенаправляется на негражданские цели», — заявил Гросси.

Он отметил, что это прямая обязанность агентства, и призвал не воспринимать такие меры как политический жест или повод для обид.

Напомним, ранее канцелярия уходящего в отставку британского премьера Кира Стармера ранее сообщила о поставках обогащённого урана для украинского «Энергоатома». Соглашение с компанией Urenco, реализуемое при поддержке государственного агентства UK Export Finance, оценивается в 280 миллионов долларов. Топливо предназначено для бесперебойной работы АЭС в течение двух лет.