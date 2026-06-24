Поставки урана из Великобритании на Украину связаны с попыткой Лондона получить политическую выгоду. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова РИА «Новости».

Канцелярия уходящего в отставку британского премьера Кира Стармера ранее сообщила о поставках обогащённого урана для «Энергоатома». Соглашение с компанией Urenco, реализуемое при поддержке государственного агентства UK Export Finance, оценивается в 280 миллионов долларов. Топливо предназначено для бесперебойной работы АЭС в течение двух лет.

Захарова заявила, что мотивы британской стороны далеки от чисто коммерческих. По её мнению, Лондон стремится в очередной раз заработать сомнительные политические очки, продолжая поддержку режима Владимира Зеленского, несмотря на совершаемые тем злодеяния.

Это не первый опыт сотрудничества Urenco с украинской организацией. В августе 2023 года стороны заключили сделку на закупку ядерного топлива стоимостью 245 миллионов долларов. По сведениям «Энергоатома», всего с 2010 года подписано три контракта на поставку материалов с этой компанией.

Между тем в Москве неоднократно выражали обеспокоенность подобными транзакциями. В декабре 2025 года начальник войск РХБЗ ВС РФ Алексей Ртищев говорил о рисках создания Киевом так называемой «грязной бомбы». Он утверждал, что ввозом отработанного топлива без уведомления МАГАТЭ лично руководил экс-глава офиса президента Андрей Ермак.

По данным генерала, нелегальные логистические маршруты пролегали через Польшу и Румынию. В феврале пресс-бюро Службы внешней разведки РФ также выступило с утверждением о подготовке Великобритании и Франции к передаче Украине ядерного оружия.