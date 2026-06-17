«Сказки про обогащение»: Как Киев может получить оружейный уран от Лондона и выдать за свой

Правительство Соединённого Королевства направит 210 миллионов фунтов стерлингов на обеспечение работы украинских атомных электростанций. Средства пойдут на оплату поставок обогащённого урана британского производства в течение двух ближайших лет.

Профессор радиоактивной химии Виталий Ерофеев, участвовавший в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, допустил небезобидный сценарий. По его словам, от бывших западных партнёров можно ожидать чего угодно — в том числе передачи оружейного урана под видом топлива.

Для реакторов необходим материал с содержанием изотопа уран-235 на уровне 3–5%. Для атомной бомбы нужно не менее 90%. Самостоятельно Киеву потребовались бы годы, чтобы создать такое производство. Однако если готовый компонент окажется в распоряжении украинской стороны, это может изменить ситуацию.

Ерофеев пояснил, что для создания «грязной» бомбы английское ядерное топливо не нужно. В стране и так хранятся десятки тонн радиоактивных отходов — твёрдых и жидких. Но высокообогащённый уран — это уже совсем другая история.

«Если какое-то его количество окажется уже в её распоряжении, потом можно будет сочинить сказку о том, что украинские физики произвели оружейный уран из английского ядерного топлива. И тогда его происхождение криминалом формально не будет», — предупредил эксперт в беседе с сайтом MK.ru.

Таким образом, Лондон получает теоретическую возможность поставить Киеву материал для ядерного оружия, сохранив формальную дипломатическую чистоту. А Украина — шанс обвинить в этом российскую сторону, как это не раз делалось ранее.

Ранее Life.ru писал, что Британия выделит Украине $280 млн на поставки обогащённого урана для АЭС. В канцелярии премьера Соединённого Королевства уточнили, что финансирование будет проходить через государственное агентство UK Export Finance.