Гросси: МАГАТЭ нужды доказательства для объявления виновного в атаках на ЗАЭС

МАГАТЭ могло бы указать виновную сторону в атаках на Запорожскую АЭС только при наличии неопровержимых доказательств. Об этом в интервью РИА «Новости» заявил глава агентства Рафаэль Гросси.

«Если бы у нас были неопровержимые доказательства, мы могли бы это сказать. Но нужно понимать, что это война, а на войне, конечно, существуют радикально противоположные взгляды на одно и то же», — сказал он.

Гросси подчеркнул, что главная задача МАГАТЭ — не допустить ядерной аварии. По его словам, работа международной организации требует осторожного баланса, поскольку любые оценки в условиях конфликта вызывают недовольство у разных сторон.

Глава агентства отметил, что переход к прямому установлению виновных создаёт сложности для независимой структуры. Для таких заявлений, указал он, нужны все элементы доказательной базы, а в условиях войны беспилотников определить направление атаки по обломкам удаётся не всегда. Гросси добавил, что МАГАТЭ приходится действовать максимально осмотрительно. Он признал, что такая позиция может разочаровывать часть людей, но выразил надежду, что причины осторожности будут понятны.

Ранее сообщалось, что после атаки украинских беспилотников повреждения получило здание проектно-конструкторского отдела Запорожской АЭС. Объект находится за пределами основной территории станции. Также пострадали автомобили сотрудников. По предварительным данным, обошлось без жертв.