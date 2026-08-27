Дрон ВСУ атаковал площадку хранилища отработавшего ядерного топлива на ЗАЭС

Беспилотник Вооружённых сил Украины атаковал площадку сухого хранилища отработавшего ядерного топлива Запорожской АЭС. Удар произошёл 26 августа, сообщили на станции.

Серьёзных повреждений после атаки не зафиксировано, среди сотрудников ЗАЭС пострадавших нет. Воздействия на окружающую среду также не выявлено, а радиационный фон на территории станции и в районе её расположения остаётся в пределах нормы.

На ЗАЭС подчеркнули, что удар по объекту, где хранится отработавшее ядерное топливо, представляет серьёзную потенциальную опасность. Повреждение систем и конструкций такого комплекса способно создать угрозу ядерной и радиационной безопасности.

«Атака на объект хранения отработавшего ядерного топлива — это крайне опасное и недопустимое действие», — заявили на станции.

Персонал ЗАЭС продолжает принимать необходимые меры для обеспечения безопасной эксплуатации атомной станции.

Запорожская АЭС и её инфраструктура в последние месяцы неоднократно подвергались атакам беспилотников. 22 августа украинский дрон повредил служебный автомобиль оперативного персонала станции примерно в километре от её периметра, люди тогда не пострадали. Ещё раньше, 30 мая, БПЛА ударил по машинному залу энергоблока № 6: после детонации в стене здания образовалась дыра, однако технологические процессы и радиационный фон остались в норме. При этом глава «Росатома» Алексей Лихачёв предупреждал, что на территории ЗАЭС находится около 2600 тонн ядерного топлива, а любое попадание в эту зону несёт риски регионального масштаба.