Радиационный фон и технологические процессы на ЗАЭС после атаки БПЛА ВСУ в норме

Нарушений технологических процессов после удара ВСУ по машинному залу энергоблока № 6 Запорожской АЭС не зафиксировано. В пресс-службе станции сообщили, что все системы сейчас работают в штатном режиме.

По данным ЗАЭС, радиационный фон на площадке атомной станции и в зоне наблюдения остаётся в пределах естественных значений. Установленные нормы, как подчёркивается в сообщении, не превышены.

Напомним, днём 30 мая украинский боевой дрон-камикадзе поразил здание машинного зала энергоблока № 6. После удара произошла детонация. Основное оборудование станции, по заявлению гендиректора Росатома Алексея Лихачёва, повреждено не было, однако в стене машзала образовалась дыра.

Лихачёв назвал произошедшее первой в истории целенаправленной атакой на основное оборудование АЭС. По его словам, речь идёт о беспрецедентном случае со сквозным подрывом и повреждением здания машинного зала.