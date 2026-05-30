Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке
Путин в Казахстане

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 мая, 15:29

Радиационный фон и технологические процессы на ЗАЭС после атаки БПЛА ВСУ в норме

Обложка © ТАСС / Андрей Рубцов

Обложка © ТАСС / Андрей Рубцов

Нарушений технологических процессов после удара ВСУ по машинному залу энергоблока № 6 Запорожской АЭС не зафиксировано. В пресс-службе станции сообщили, что все системы сейчас работают в штатном режиме.

По данным ЗАЭС, радиационный фон на площадке атомной станции и в зоне наблюдения остаётся в пределах естественных значений. Установленные нормы, как подчёркивается в сообщении, не превышены.

Напомним, днём 30 мая украинский боевой дрон-камикадзе поразил здание машинного зала энергоблока № 6. После удара произошла детонация. Основное оборудование станции, по заявлению гендиректора Росатома Алексея Лихачёва, повреждено не было, однако в стене машзала образовалась дыра.

Лихачёв назвал произошедшее первой в истории целенаправленной атакой на основное оборудование АЭС. По его словам, речь идёт о беспрецедентном случае со сквозным подрывом и повреждением здания машинного зала.

Сотрудники ЗАЭС успели покинуть автомобиль, когда в него летел дрон ВСУ
Сотрудники ЗАЭС успели покинуть автомобиль, когда в него летел дрон ВСУ

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Николь Вербер
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • Запорожская АЭС
  • Происшествия
  • Запорожская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar