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Регион
Опубликовано 4 сентября, 10:27

Ситуация на ЗАЭС «крайне напряжённая» из-за потери внешнего энергоснабжения

Четвёртый энергоблок Запорожской АЭС. Обложка © Telegram / ЗАЭС. Официально

Четвёртый энергоблок Запорожской АЭС. Обложка © Telegram / ЗАЭС. Официально

Ситуация на Запорожской АЭС остаётся «крайне напряжённой» из-за потери внешнего энергоснабжения. Об этом журналистам заявила директор станции по внешним коммуникациям Евгения Яшина.

«Даже находящиеся в остановленном состоянии энергоблоки требуют надёжного внешнего электроснабжения для обеспечения работы систем безопасности и охлаждения», — пояснила она ТАСС. Именно поэтому, добавила Яшина, восстановление подачи энергии извне является первоочередной задачей.

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Напомним, из-за потери внешнего электроснабжения ЗАЭС перешла на питание от дизельных генераторов. При этом топливо для них не вечное — по состоянию на 29 августа, его оставалось на десять дней.

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Матвей Константинов
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