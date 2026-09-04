Ситуация на ЗАЭС «крайне напряжённая» из-за потери внешнего энергоснабжения

Ситуация на Запорожской АЭС остаётся «крайне напряжённой» из-за потери внешнего энергоснабжения. Об этом журналистам заявила директор станции по внешним коммуникациям Евгения Яшина.

«Даже находящиеся в остановленном состоянии энергоблоки требуют надёжного внешнего электроснабжения для обеспечения работы систем безопасности и охлаждения», — пояснила она ТАСС. Именно поэтому, добавила Яшина, восстановление подачи энергии извне является первоочередной задачей.

Напомним, из-за потери внешнего электроснабжения ЗАЭС перешла на питание от дизельных генераторов. При этом топливо для них не вечное — по состоянию на 29 августа, его оставалось на десять дней.