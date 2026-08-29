На ЗАЭС осталось дизельного топлива примерно на 10 дней

Запорожская АЭС располагает запасом дизельного топлива примерно на 10 дней работы аварийных генераторов. Об этом сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Станция уже больше недели остаётся без внешнего электроснабжения и получает необходимую для систем ядерной безопасности электроэнергию от резервных дизельных генераторов.

По данным МАГАТЭ, нынешний объём топлива соответствует минимальному нормативному запасу. Предыдущая поставка на расположенное за пределами станции хранилище состоялась в марте, а запланированную на май пришлось отложить из-за боевых действий в районе ЗАЭС.

Гросси подчеркнул необходимость обеспечить станцию дополнительным дизельным топливом, пока восстановить внешнее питание не удалось.

Одновременно МАГАТЭ работает над созданием локальной зоны прекращения огня, которая позволила бы отремонтировать линию электропередачи 330 кВ «Ферросплавная-1». Именно она ранее обеспечивала ЗАЭС резервным внешним питанием.

В августе станция уже неоднократно теряла внешнее электроснабжение. Life.ru сообщал о третьем за неделю отключении линии «Ферросплавная-1», после которого ЗАЭС также переходила на дизельные генераторы.