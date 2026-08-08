На ЗАЭС зафиксировано третье за неделю отключение внешнего питания

Запорожская атомная электростанция в третий раз за неделю кратковременно потеряла внешнее электроснабжение. Об этом сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). Станция перешла на резервные дизельные генераторы после отключения единственной доступной линии электропередачи «Ферросплавная-1».

Как отметил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, это уже 25-я потеря внешнего электроснабжения на ЗАЭС за время конфликта. Он подчеркнул, что это демонстрирует хрупкость связи станции с энергосетью и создаёт дополнительные риски для ядерной безопасности объекта. Причина нового отключения пока неизвестна.

Ранее глава «Росатома» Алексей Лихачёв заявил, что Киев начал систематически минировать подъездные пути к Энергодару ещё четыре месяца назад — это, по его словам, стало новым инструментом давления на город. Лихачёв подчеркнул, что военные с российской стороны ежедневно рискуют жизнями, обезвреживая взрывные устройства на дорогах.