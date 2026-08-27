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27 августа, 18:09

Захарова призвала МАГАТЭ принять меры после ударов по Запорожской АЭС

Обложка © Telegram / МИД России

Обложка © Telegram / МИД России

Россия призвала Международное агентство по атомной энергии принять меры воздействия на Киев после ударов по Запорожской АЭС. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат связала происходящее вокруг атомной станции с продолжающейся поддержкой Украины со стороны западных государств.

«Именно она внушает преступному режиму Владимира Зеленского ложную надежду на безнаказанность, провоцирует на новые авантюры», — подчеркнула Захарова.

По её словам, Москва ожидает от международного агентства более решительной реакции на происходящее вокруг крупнейшей атомной электростанции Европы.

«Вновь призываем руководство МАГАТЭ проникнуться серьёзностью положения и принять исчерпывающие меры воздействия на Киев», — заявила представитель российского внешнеполитического ведомства.

Москва считает необходимым добиться прекращения атак и обеспечить безопасность Запорожской АЭС.

Удар по мирным атомщикам: дрон атаковал персонал Запорожской АЭС, два человека ранены
Удар по мирным атомщикам: дрон атаковал персонал Запорожской АЭС, два человека ранены

27 августа Life.ru сообщил, что дрон ВСУ атаковал площадку сухого хранилища отработавшего ядерного топлива на ЗАЭС. Серьёзных повреждений и пострадавших не было, радиационный фон после удара остался в пределах нормы.

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Полина Никифорова
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