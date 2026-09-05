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Опубликовано 5 сентября, 14:15

Путин призвал укреплять Россию, несмотря на внешние угрозы

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин на встрече с представителями предвыборного списка «Единой России» заявил, что укрепление страны должно идти постоянно, несмотря на внешние вызовы.

«Нам нужно без всяких сомнений укреплять внутриполитическую ситуацию, устойчивость российской государственности, несмотря ни на какие сложности, несмотря ни на какие угрозы, которые постоянно сыплются со стороны, идти по пути этого укрепления России в соответствии с основным законом российского государства, с Конституцией», — сказал глава государства.

Он также подчеркнул необходимость своевременно формировать органы власти и принимать решения по социальным вопросам, экономическому развитию и поддержке людей на линии боевого соприкосновения.

«Чтобы Россия укреплялась, чтобы этот процесс был постоянным и устойчивым», — напутствовал Путин.

Путин встретился с «пятёркой» лидеров списка партии «Единая Россия»
Путин встретился с «пятёркой» лидеров списка партии «Единая Россия»

Ранее Владимир Путин поздравил москвичей с Днём города в ходе празднования 879-й годовщины основания столицы, поблагодарив их и отметив, что все трудности временны и преходящи, а Москва и Россия — вечны. Он выразил уверенность, что вместе граждане страны преодолеют любые вызовы.

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Анастасия Никонорова
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