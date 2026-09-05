Путин призвал укреплять Россию, несмотря на внешние угрозы

Президент России Владимир Путин на встрече с представителями предвыборного списка «Единой России» заявил, что укрепление страны должно идти постоянно, несмотря на внешние вызовы.

«Нам нужно без всяких сомнений укреплять внутриполитическую ситуацию, устойчивость российской государственности, несмотря ни на какие сложности, несмотря ни на какие угрозы, которые постоянно сыплются со стороны, идти по пути этого укрепления России в соответствии с основным законом российского государства, с Конституцией», — сказал глава государства.

Он также подчеркнул необходимость своевременно формировать органы власти и принимать решения по социальным вопросам, экономическому развитию и поддержке людей на линии боевого соприкосновения.

«Чтобы Россия укреплялась, чтобы этот процесс был постоянным и устойчивым», — напутствовал Путин.

Ранее Владимир Путин поздравил москвичей с Днём города в ходе празднования 879-й годовщины основания столицы, поблагодарив их и отметив, что все трудности временны и преходящи, а Москва и Россия — вечны. Он выразил уверенность, что вместе граждане страны преодолеют любые вызовы.