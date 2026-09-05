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Опубликовано 5 сентября, 14:03
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Путин встретился с «пятёркой» лидеров списка партии «Единая Россия»

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин встретился с пятёркой лидеров федерального списка «Единой России» на выборах в Государственную думу. В беседе приняли участие все пять представителей, которые возглавляют партийный список.

На встречу пришли министр иностранных дел Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, уполномоченный при президенте по правам ребёнка Мария Львова-Белова, военный корреспондент и Герой России Евгений Поддубный, а также начальник главного штаба «Юнармии», Герой России Владислав Головин.

Именно этот состав «Единая Россия» представила в качестве первой пятёрки федерального списка на июньском съезде партии. Позднее список кандидатов был зарегистрирован Центризбиркомом.

«Единая Россия» никогда не занималась популизмом, заявил Путин
«Единая Россия» никогда не занималась популизмом, заявил Путин

Ранее Life.ru рассказывал, что избирательная кампания перед выборами в Госдуму вышла на экватор, а эксперты назвали федеральные «пятёрки» одним из главных политических капиталов партий. В случае «Единой России» кампания строится вокруг образов профессионализма, патриотизма и служения стране. Сергей Лавров, Сергей Собянин, Мария Львова-Белова, Евгений Поддубный и Владислав Головин представляют разные направления этой стратегии.

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Александра Мышляева
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