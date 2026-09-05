Путин встретился с «пятёркой» лидеров списка партии «Единая Россия»

Президент России Владимир Путин встретился с пятёркой лидеров федерального списка «Единой России» на выборах в Государственную думу. В беседе приняли участие все пять представителей, которые возглавляют партийный список.

На встречу пришли министр иностранных дел Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, уполномоченный при президенте по правам ребёнка Мария Львова-Белова, военный корреспондент и Герой России Евгений Поддубный, а также начальник главного штаба «Юнармии», Герой России Владислав Головин.

Именно этот состав «Единая Россия» представила в качестве первой пятёрки федерального списка на июньском съезде партии. Позднее список кандидатов был зарегистрирован Центризбиркомом.

Ранее Life.ru рассказывал, что избирательная кампания перед выборами в Госдуму вышла на экватор, а эксперты назвали федеральные «пятёрки» одним из главных политических капиталов партий. В случае «Единой России» кампания строится вокруг образов профессионализма, патриотизма и служения стране. Сергей Лавров, Сергей Собянин, Мария Львова-Белова, Евгений Поддубный и Владислав Головин представляют разные направления этой стратегии.