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22 августа, 15:15

«Единая Россия» никогда не занималась популизмом, заявил Путин

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину для программы ИС «Вести» заявил, что «Единая Россия» никогда не прибегала к популизму. Глава государства подчеркнул, что это качество особенно важно в текущий период.

«Важно то, что «Единая Россия» никогда не занималась популизмом. Вот это важно всегда, но сегодня особенно важно», — сказал Путин.

Как отметил российский лидер, в ходе предвыборных гонок многие политические силы, стремясь завоевать симпатии избирателей, обещают то, что часто не подкреплено профессиональными расчётами и реальными источниками финансирования. И хотя соблазн пойти по такому пути есть у всех, «Единая Россия», по словам президента, старается действовать взвешенно, профессионально и с полной ответственностью.

Путин указал на безответственность некоторых партий в финансовых вопросах
Путин указал на безответственность некоторых партий в финансовых вопросах
Ранее Владимир Путин заявил, что его поддержка «Единой России» является естественной, поскольку он сам когда-то участвовал в создании партии. Поводом для такого заявления стал вопрос журналиста о том, почему президент во второй раз посещает предвыборный съезд партии. Путин объяснил, что поддерживать политическую силу, к созданию которой он причастен, для него естественно. Кроме того, глава государства напомнил, что выборы не за горами.

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Александра Мышляева
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