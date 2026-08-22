Путин объяснил, почему считает естественной поддержку «Единой России»
Путин назвал естественной поддержку «Единой России», которую сам же и создавал
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Президент Владимир Путин назвал естественной свою поддержку «Единой России», напомнив, что сам участвовал в создании партии. Об этом рассказал в интервью журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину после второго этапа XXIII съезда ЕР в Москве.
Поводом для комментария стал вопрос о том, почему глава государства уже второй раз приезжает на предвыборный съезд партии.
«Я же когда-то и создавал эту партию, так что естественно было бы её поддержать», — сказал Путин.
Президент также коротко напомнил о приближающемся голосовании: «Выборы скоро».
Ранее на самом съезде Путин открыто поддержал «Единую Россию» перед парламентской кампанией и пожелал её представителям успехов. Он выразил уверенность, что вместе с партией удастся реализовать намеченные планы и продолжить работу на благо страны.
Выборы депутатов Госдумы девятого созыва пройдут с 18 по 20 сентября. Избирательная кампания официально стартовала после соответствующего указа президента в июне.
Выступая на съезде, Путин также заявил, что «Единая Россия» стала ведущей политической силой благодаря отказу от пустых обещаний. По его словам, партия играет значимую роль в консолидации общества и формировании национальной повестки. Глава РФ пожелал «Единой России» успехов на предстоящих выборах.
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