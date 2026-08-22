Путин объяснил, почему считает естественной поддержку «Единой России»

Президент Владимир Путин назвал естественной свою поддержку «Единой России», напомнив, что сам участвовал в создании партии. Об этом рассказал в интервью журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину после второго этапа XXIII съезда ЕР в Москве.

Поводом для комментария стал вопрос о том, почему глава государства уже второй раз приезжает на предвыборный съезд партии.

«Я же когда-то и создавал эту партию, так что естественно было бы её поддержать», — сказал Путин.

Президент также коротко напомнил о приближающемся голосовании: «Выборы скоро».

Ранее на самом съезде Путин открыто поддержал «Единую Россию» перед парламентской кампанией и пожелал её представителям успехов. Он выразил уверенность, что вместе с партией удастся реализовать намеченные планы и продолжить работу на благо страны.

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва пройдут с 18 по 20 сентября. Избирательная кампания официально стартовала после соответствующего указа президента в июне.