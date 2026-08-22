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Регион
22 августа, 14:47

Путин объяснил, почему считает естественной поддержку «Единой России»

Путин назвал естественной поддержку «Единой России», которую сам же и создавал

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент Владимир Путин назвал естественной свою поддержку «Единой России», напомнив, что сам участвовал в создании партии. Об этом рассказал в интервью журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину после второго этапа XXIII съезда ЕР в Москве.

Поводом для комментария стал вопрос о том, почему глава государства уже второй раз приезжает на предвыборный съезд партии.

«Я же когда-то и создавал эту партию, так что естественно было бы её поддержать», — сказал Путин.

Президент также коротко напомнил о приближающемся голосовании: «Выборы скоро».

Ранее на самом съезде Путин открыто поддержал «Единую Россию» перед парламентской кампанией и пожелал её представителям успехов. Он выразил уверенность, что вместе с партией удастся реализовать намеченные планы и продолжить работу на благо страны.

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва пройдут с 18 по 20 сентября. Избирательная кампания официально стартовала после соответствующего указа президента в июне.

Путин: Предстоящие выборы подтвердят устойчивость России
Путин: Предстоящие выборы подтвердят устойчивость России

Выступая на съезде, Путин также заявил, что «Единая Россия» стала ведущей политической силой благодаря отказу от пустых обещаний. По его словам, партия играет значимую роль в консолидации общества и формировании национальной повестки. Глава РФ пожелал «Единой России» успехов на предстоящих выборах.

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Николь Вербер
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