Путин: Предстоящие выборы подтвердят устойчивость России
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что предстоящие выборы подтвердят устойчивость российской государственности и станут выражением воли миллионов граждан. Об этом глава государства заявил на съезде «Единой России».
«Предстоящие выборы подтвердят устойчивость России, её способность противостоять любым внешним угрозам», — сказал Путин.
Голосование пройдёт с 18 по 20 сентября.
Сегодня, 22 августа Владимир Путин открыл съезд «Единой России» и поздравил соотечественников с Днём государственного флага. Он подчеркнул, что триколор — один из главных символов страны, наряду с гимном и гербом.
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