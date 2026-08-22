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22 августа, 11:07

Путин: Предстоящие выборы подтвердят устойчивость России

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что предстоящие выборы подтвердят устойчивость российской государственности и станут выражением воли миллионов граждан. Об этом глава государства заявил на съезде «Единой России».

«Предстоящие выборы подтвердят устойчивость России, её способность противостоять любым внешним угрозам», — сказал Путин.

Голосование пройдёт с 18 по 20 сентября.

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Сегодня, 22 августа Владимир Путин открыл съезд «Единой России» и поздравил соотечественников с Днём государственного флага. Он подчеркнул, что триколор — один из главных символов страны, наряду с гимном и гербом.

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Наталья Афонина
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