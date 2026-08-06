Выборы-2026 вышли на экватор: эксперты оценили рейтинги и стратегии партий

Более 19 тысяч мандатов и 113 миллионов избирателей

Одновременно с выборами в Госдуму основные кампании в законодательные собрания пройдут в 39 регионах, дополнительные — ещё в 15. Кроме того, состоятся более двух тысяч муниципальных кампаний, включая выборы в десяти административных центрах.

Всего в 2026 году предстоит заместить более 19 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. Правом голоса обладают около 113 миллионов россиян, сообщил директор по политическому анализу ИНСОМАР Виктор Потуремский.

Восемь партий выдвинули кандидатов на выборах всех уровней: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Новые люди», Партия пенсионеров, «Коммунисты России» и «Зелёные».

Что показывают рейтинги партий

По данным ВЦИОМ, за «Единую Россию» готовы проголосовать 34% всех опрошенных. КПРФ поддерживают 11%, «Новых людей» — 10%, ЛДПР — 9%, «Справедливую Россию» — 5%.

Среди электорально активных граждан показатели выше: у «Единой России» — 41%, у КПРФ — 13%, у «Новых людей» — 11%, у ЛДПР — 8%, у «Справедливой России» — 6%.

Опрос ФОМ даёт схожую картину. Если бы выборы проходили в ближайшее воскресенье, «Единая Россия» получила бы 35%, ЛДПР — 10%, КПРФ — 9%, «Новые люди» — 8%, «Справедливая Россия» — 4%.

При этом 42% опрошенных заявили, что точно придут на участки. Среди них рейтинг «Единой России» достигает 43%, КПРФ — 12%, ЛДПР — 11%, «Новых людей» — 8%, «Справедливой России» — 6%.

ЛДПР и «Новые люди» поспорят за третье место

По оценке политолога Никиты Сетова, первое место пока уверенно занимает «Единая Россия», а КПРФ сохраняет высокие шансы стать второй. Главная интрига кампании разворачивается вокруг третьего места, за которое конкурируют ЛДПР и «Новые люди».

Партии работают с разными аудиториями и используют разные подходы. От результата их борьбы будет зависеть не только итоговый процент, но и распределение аппаратных позиций в новой Госдуме, считает эксперт.

По сравнению с выборами 2021 года наиболее заметно выросли показатели «Единой России» и «Новых людей». КПРФ, напротив, несколько уступила прежние позиции.

Какие образы используют партии

Научный руководитель Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков назвал главным капиталом кампании федеральные пятёрки и тройки партий.





«Единая Россия», по его оценке, строит кампанию вокруг героизма, патриотизма и профессионализма. Сергей Лавров представлен как защитник интересов страны, Сергей Собянин — как созидатель, Евгений Поддубный — как защитник людей, Мария Львова-Белова — как мать, а Владислав Головин — как воин и командир.

ЛДПР делает ставку на наследие Владимира Жириновского и образ Леонида Слуцкого как его преемника. КПРФ сохраняет узнаваемый бренд, однако сталкивается с усталостью аудитории и возрастом партийного руководства.





«Новые люди» продвигают темы нормальности и защиты, но, по мнению Чеснакова, партии не хватает действительно новых лиц. Эксперт ожидает, что многое в её кампании прояснится во время предвыборных дебатов.





Эксперты заявили о рисках внешнего вмешательства

Директор лаборатории новых технологий ЭИСИ Александр Асафов заявил, что избирательная кампания проходит на фоне информационного давления и атак на гражданскую инфраструктуру. По его словам, искусственный интеллект стал одним из инструментов производства фейкового политического контента.

Асафов утверждает, что до 60% подобных ИИ-материалов создаётся за пределами России, а около 30% из них влияет на российскую информационную повестку. Объектами дискредитации становятся кандидаты, избирательные комиссии, ЦИК и система общественного наблюдения.

Директор Центра политического анализа Павел Данилин отдельно высказался о кампании «Яблока». Он назвал партию возможным инструментом внешнего вмешательства и предположил, что её могут использовать для продвижения антивоенной повестки либо для создания повода обвинить российские власти в цензуре.

Участие в выборах считают гражданским долгом

По данным ВЦИОМ, 87% россиян согласны с тем, что каждый гражданин должен распорядиться своим голосом и не оставаться в стороне. Доля тех, кто считает, что личное участие влияет на будущее, с июня выросла на четыре процентных пункта — до 65%.

Наиболее высокую значимость участия в голосовании демонстрируют сторонники «Единой России».