Путин — о месте «Единой России» в бюллетене: Карелин «привык быть первым»

Вытянувший первое место в избирательном бюллетене для «Единой России» сенатор Александр Карелин «привык быть первым». Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с главой ЦИК Эллой Памфиловой, комментируя результаты жеребьёвки, определившей порядок партий в списке. Глава государства спросил, кто именно достал шар с цифрой «1».

«Вот, Карелин. Ну, его рука, правда, не могла поместиться, там девочка помогала ему», — сказала Памфилова.

«Он привык быть первым», — подметил российский лидер.

Напомним, 5 августа в Центральной избирательной комиссии прошла жеребьёвка, определившая порядок партий в бюллетене на осенних выборах. Первой будет представлена «Единая Россия» — номер с цифрой «1» вытянул сенатор Александр Карелин.