Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 августа, 15:44

Путин — о месте «Единой России» в бюллетене: Карелин «привык быть первым»

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Вытянувший первое место в избирательном бюллетене для «Единой России» сенатор Александр Карелин «привык быть первым». Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с главой ЦИК Эллой Памфиловой, комментируя результаты жеребьёвки, определившей порядок партий в списке. Глава государства спросил, кто именно достал шар с цифрой «1».

«Вот, Карелин. Ну, его рука, правда, не могла поместиться, там девочка помогала ему», — сказала Памфилова.

«Он привык быть первым», — подметил российский лидер.

«Задним числом нельзя»: В «Единой России» встали на защиту бизнеса от налоговых претензий
«Задним числом нельзя»: В «Единой России» встали на защиту бизнеса от налоговых претензий

Напомним, 5 августа в Центральной избирательной комиссии прошла жеребьёвка, определившая порядок партий в бюллетене на осенних выборах. Первой будет представлена «Единая Россия» — номер с цифрой «1» вытянул сенатор Александр Карелин.

Больше аналитики о курсах, инициативах и ключевых фигурах — в разделе «Политика России» на Life.ru.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • Путин
  • Выборы — 2026
  • Элла Памфилова
  • ЦИК
  • Единая Россия
  • Александр Карелин
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar