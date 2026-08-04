«Задним числом нельзя»: В «Единой России» встали на защиту бизнеса от налоговых претензий

«Единая Россия» настаивает на прозрачных и предсказуемых правилах налогообложения, когда компании заранее понимают, чего от них ждёт государство, и называет неприемлемыми доначисления за пользование законными льготами. Об этом ТАСС рассказал член генсовета партии, глава общественного совета проекта «Предпринимательство» Александр Калинин.

По его словам, если в законе нет запрета на одновременное применение сразу нескольких льготных режимов, компания имеет полное право ими воспользоваться.

«Нельзя сначала создавать условия для развития и привлечения инвестиций, а затем пересматривать эти решения задним числом», — заявил Калинин. Он подчеркнул, что в партии считают недопустимыми случаи, когда бизнесу выставляют доначисления за использование положенных ему льгот.

Партия, продолжил он, хочет добиться понятного налогового администрирования, при котором предприниматели видят требования властей заранее и могут планировать работу. Калинин отметил, что двойное толкование норм и внезапные претензии спустя годы порождают неопределённость и подрывают доверие к мерам поддержки.

Он также сообщил, что при подготовке обновлённой народной программы в «Единую Россию» приходят предложения предпринимателей о том, как улучшить регулирование и уменьшить административное давление. Эти идеи партия собирается проработать вместе с бизнесом и профильными ведомствами. По словам Калинина, цель — выстроить устойчивую систему, которая позволяет компаниям спокойно расти, вкладывать средства и открывать новые рабочие места.

Ранее сообщалось, что «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект, сохраняющий для малого бизнеса порог доходов в 20 миллионов рублей для уплаты НДС. Речь идёт о предпринимателях на упрощённой системе налогообложения: при превышении этой суммы они обязаны платить НДС. Прежде планировалось поэтапно снижать порог сначала до 15, а затем до 10 миллионов рублей, однако Владимир Путин на ПМЭФ предложил оставить прежнее значение.