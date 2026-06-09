В Госдуму внесли законопроект о сохранении порога НДС для малого бизнеса

«Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект, который должен сохранить для малого бизнеса порог доходов в 20 млн рублей для уплаты НДС. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров в рамках отчетно-программного форума «Есть результат!».

Сейчас речь идёт о предпринимателях на упрощённой системе налогообложения. По действующим правилам, если их доход превышает 20 млн рублей, то они должны платить НДС. Раньше планировалось постепенно снижать этот порог: сначала до 15 млн рублей, а затем до 10 млн рублей.

Но на ПМЭФ президент России Владимир Путин предложил оставить порог в 20 млн рублей на максимально долгий срок. После этого «Единая Россия» подготовила и внесла соответствующий законопроект.

Макаров отметил, что партия обсуждала налоговые изменения с представителями малого бизнеса, в том числе с «Опорой России». После этого решили постоянно следить не только за тем, сколько налогов поступает в бюджет, но и за тем, как новые правила влияют на предпринимателей.

По словам депутата, сохранение порога поможет малому бизнесу не платить дополнительно около 100 млрд рублей в год. Эти деньги, считает Макаров, могут пойти на рабочие места, развитие компаний и сохранение предприятий, которым было бы трудно выжить при снижении порога. Он добавил, что наблюдение за состоянием бизнеса продолжится. Полученные данные будут учитывать при подготовке новых законопроектов.

А в апреле президент России Владимир Путин подписал законы о поддержке общепита и защите работников, вернувшихся со службы. Один из документов продлил льготу по НДС для организаций общепита на упрощённой системе налогообложения и патенте до конца года. Это позволит кафе и ресторанам снизить налоговую нагрузку. Ещё один закон закрепил за вернувшимися со службы сотрудниками преимущественное право остаться на работе при сокращении штата.