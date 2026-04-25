Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 апреля, 18:35

Путин подписал законы о льготах по НДС для общепита и защите работников

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Российский лидер Владимир Путин подписал ряд новых закона. Один из них освобождает от НДС организации общепита на упрощённой системе налогообложения и патенте. Также закон защищает права граждан, вернувшихся со службы. Об этом сообщила пресс-служба партии «Единая Россия».

Малый бизнес в сфере общепита получит продление льготы по НДС. Освобождение от налога действует до конца года. Это поможет кафе и ресторанам на УСН и патенте снизить нагрузку.

Работники, вернувшиеся со службы, сохранят преимущество при сокращении штата. Работодатель не сможет уволить их в первую очередь. Закон закрепляет право на сохранение рабочего места.

Ещё одно изменение касается бесплатной догазификации. Услуги по подключению газа освободили от НДС. В перечень объектов добавили фельдшерские пункты, врачебные кабинеты, амбулатории и котельные.

Также супруги погибших участников специальной военной операции получат новую льготу. Они смогут бесплатно поступить в вузы и колледжи по отдельной квоте. Вступительные испытания для них не потребуются.

Володин: За восемь созывов Госдумы приняли более 12 тыс. федеральных законов
Ранее президент расширил перечень доходов инвалидов и ветеранов, защищённых от взыскания. Под защиту попали компенсации за технические средства реабилитации, протезы, проезд к месту их получения, содержание собак-проводников и проезд с ними.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Путин
  • Законы
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar