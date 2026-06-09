Минфин оценил число предпринимателей, которых коснётся сохранение порога для НДС

Порог выручки для малого бизнеса, при котором предприниматели на упрощённой системе налогообложения становятся плательщиками НДС, сохранится на уровне 20 миллионов рублей в год вплоть до 2029 года. Соответствующий законопроект внесён на рассмотрение Госдумы.

«Законопроектом предлагается внести изменения в статью 145, <...> сохранив установленные на 2026 год пороговое значение доходов, при достижении которого налогоплательщик, применяющий УСН, становится плательщиком НДС, в размере 20 млн рублей на очередной плановый бюджетный цикл, то есть ещё на 2027-2029 годы», — говорится в финансово-экономическом обосновании к поправкам в Налоговый Кодекс.

Это позволит освободить от уплаты налога на добавленную стоимость более 360 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. По данным декларационной кампании 2025 года, именно столько налогоплательщиков подпадают под действующие критерии.

Глава Минфина Антон Силуанов уточнил, что решение принималось совместно с правительством и представителями бизнес-сообщества. Оно направлено на то, чтобы дать предпринимателям возможность адаптироваться к внешним экономическим факторам и новым налоговым механизмам.

Параллельно рассматривается вариант зафиксировать данный порог на трёхлетний срок. При этом федеральный бюджет недополучит доход. В 2027 году они составят 51,1 миллиарда рублей, а в 2028-м и 2029-м — порядка ста миллиардов рублей ежегодно.

Напомним, Михаил Мишустин поручил правительству закрепить лимит доходов для уплаты НДС на уровне 20 миллионов рублей для компаний, применяющих упрощённую систему налогообложения. Глава кабмина напомнил, что ранее предполагалось поэтапное снижение порога, однако президент Владимир Путин распорядился приостановить этот процесс и зафиксировать планку на текущем уровне.