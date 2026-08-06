51,5 тысячи публикаций: эксперт оценил кампанию в поддержку «Яблока» в миллионы долларов

Директор Центра политического анализа Павел Данилин заявил, что на продвижение партии «Яблоко» в зарубежных социальных сетях могли потратить миллионы долларов. Такое мнение доцент Финансового университета при Правительстве РФ высказал на круглом столе ЭИСИ, посвящённом выборам в Госдуму.

По словам эксперта, с июня по начало августа в интернете появилось около 51,5 тысячи публикаций о партии. Наиболее активно её информационная кампания якобы ведётся в Facebook* и Instagram*, а также на YouTube и в Telegram.

Данилин связал рост числа материалов с регистрацией федерального списка «Яблока» на выборах в Госдуму. ЦИК зарегистрировал его в конце июля, после чего партия официально вступила в избирательную кампанию.

Эксперт обратил внимание, что председатель партии Николай Рыбаков объявил сбор пожертвований через Facebook*. При этом объём официально заявленных средств, по оценке Данилина, не соответствует масштабу продвижения.

«В зарубежных социальных сетях в эту кампанию уже вложены миллионы долларов. Продвижение партии идёт через алгоритмы, блогеров и целую сеть информационных ресурсов», — заявил политолог.

Нынешнюю кампанию Данилин сравнил с информационной поддержкой Бориса Надеждина** во время президентских выборов 2024 года. Он предположил, что следующим этапом могут стать усиление критики российской избирательной системы и попытки поставить под сомнение итоги голосования. Надеждин был включён Минюстом в реестр иностранных агентов 10 июля 2026 года.

Ранее Life.ru подробно рассказывал, как пройдут выборы в Госдуму в 2026 году. Голосование состоится 18–20 сентября, депутатов изберут по партийным спискам и одномандатным округам.

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