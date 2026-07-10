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10 июля, 14:35

Минюст признал иноагентом Бориса Надеждина*

Борис Надеждин*. Обложка © ТАСС / EPA

Борис Надеждин*. Обложка © ТАСС / EPA

Министерство юстиции России 10 июля включило в реестр иностранных агентов политика Бориса Надеждина*, журналистку Евгению Воропай*, предпринимателя Тимофея Рогожина* и объединение «Штаб кандидатов»*. Об этом говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что Надеждин* принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов других иноагентов. Также он участвовал в подготовке контента организации, чья деятельность признана нежелательной на территории страны.

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По данным ведомства, Надеждин* распространял недостоверную информацию о решениях органов публичной власти РФ и проводимой ими политике. Не соответствующие действительности сведения касались и российской избирательной системы. Кроме того, в действиях политика зафиксированы призывы к участию в несогласованных митингах и пикетах.

Рогожин* и Воропай* распространяли фейки о политике властей и выступали против специальной военной операции на Украине. Сейчас они проживают за пределами Российской Федерации.

Объединение «Штаб кандидатов»* уличено в распространении фейков о политике российских властей и избирательной системе. Организация активно взаимодействует с иностранным агентом, а ее основатель проживает за пределами России.

Одновременно с этим Минюст исключил из реестра ООО «Город без преград» в связи с его ликвидацией.

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* Признаны в РФ иностранными агентами

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