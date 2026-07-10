Дело Майкла Наки передают в суд: блогеру-иноагенту вменяют призывы против безопасности РФ

В Москве завершили расследование уголовного дела против блогера Майкла Наки, признанного в России иностранным агентом. Об этом сообщили в столичном главке Следственного комитета.

Наки* обвиняют по статье о публичных призывах к деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации. В СК заявили, что речь идёт о публикации на видеохостинге, размещённой не позднее мая 2024 года.

По версии следствия, в этом материале содержались призывы к действиям против безопасности страны. Противоправную публикацию, как сообщили в ведомстве, выявили сотрудники столичного главка СК совместно с оперативными службами.

После возбуждения дела блогера объявили в розыск. Суд заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

В Следственном комитете заявили, что по делу собрана достаточная доказательная база. Сейчас материалы переданы для дальнейшего направления в суд.

Ранее Наки* уже был заочно приговорён Басманным судом Москвы к 11 годам колонии по делу о распространении фейков о Вооружённых силах РФ. Также ему на пять лет запретили администрировать интернет-ресурсы. Новое уголовное дело против блогера было возбуждено 4 марта 2026 года. Оно связано с обвинением в призывах к деятельности, направленной против безопасности России.

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