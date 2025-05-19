ФНС ликвидировала ИП блогера Майкла Наки*
Блогер Майкл Наки*. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ macknack*
Федеральная налоговая служба (ФНС) закрыла российское ИП блогера Майкла Наки*, которое было зарегистрировано в сентябре 2020 года. Об этом сообщает «Постньюс».
В качестве деятельности он указал рекламные агентства, исследование рынка и изучение общественного мнения. После начала спецоперации на Украине блогер покинул территорию России. На момент ликвидации бизнеса за Наки* числилась задолженность перед налоговой в размере 177 тысяч рублей.
Напомним, что в сентябре 2022 года блогера внесли в реестр иностранных агентов, а в августе 2023-го Наки* заочно получил 11 лет по обвинению в распространении фейков о российской армии. При этом с 2023 года ФНС регулярно замораживала счета блогера за отсутствие отчётности по ИП.
Майкл Наки* — российский видеоблогер и журналист. Его отец — гражданин США Чарльз Наки, а мать — основатель онлайн-галереи «Кварта» Мария Рапопорт.
* Включён в реестр физлиц-иноагентов.