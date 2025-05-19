ФНС ликвидировала ИП блогера Майкла Наки*

Федеральная налоговая служба (ФНС) закрыла российское ИП блогера Майкла Наки*, которое было зарегистрировано в сентябре 2020 года. Об этом сообщает «Постньюс».

В качестве деятельности он указал рекламные агентства, исследование рынка и изучение общественного мнения. После начала спецоперации на Украине блогер покинул территорию России. На момент ликвидации бизнеса за Наки* числилась задолженность перед налоговой в размере 177 тысяч рублей.