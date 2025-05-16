ФНС закрыла ИП певицы Монеточки* в России
Певица Монеточка* (Елизавета Гырдымова*). Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / monetochkaliska
Федеральная налоговая служба официально закрыла ИП певицы Монеточки* (Елизаветы Гырдымовой*). Об этом сообщает Постньюс.
Через индивидуальное предпринимательство артистка подписывала контракты и организовывала свои выступления, уточняет издание.
Напомним, о планах Монеточки* закрыть ИП стало известно ещё в начале месяца. 5 мая певица направила заявку на ликвидацию организации. А осенью прошлого года появилась информация о возбуждении уголовного дела в отношении певицы, которой вменяется уклонение от исполнения обязательств, возложенных на иностранных агентов.
Монеточка*, получившая статус иностранного агента в январе 2023 года после произнесения проукраинских заявлений во время своего выступления, в мае того же года уже привлекалась к административной ответственности за отсутствие необходимой маркировки в своих публикациях. Летом 2023 года она снова начала публиковать сообщения в социальных сетях, не соблюдая требования.
*Включена в реестр иностранных агентов Минюста России.