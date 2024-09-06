На Монеточку* завели уголовное дело об уклонении от обязанностей иноагента
Елизавета Гырдымова*. Обложка © Telegram / radiomonetochka
Против певицы Елизаветы Гырдымовой*, известной под псевдонимом Монеточка*, возбудили уголовное дело о нарушении закона об иностранных агентах. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.
«В отношении Гырдымовой* возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах)», — говорится в сообщении.
Расследование уголовного дела находится на контроле в прокуратуре Москвы.
Напомним, Монеточку* признали иностранным агентом в январе 2023 года. Этому предшествовало выкрикивание ею проукраинских лозунгов на концерте в Литве. В мае на артистку составили протокол за отсутствие маркировки. Также летом 2023 года она вновь начала публиковать посты в соцсети без маркировки иноагента. Монеточка* уехала из России в Литву после начала спецоперации на Украине.
* Признана Минюстом России иностранным агентом.