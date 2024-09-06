ЕДГ — 2024
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 сентября, 13:27

На Монеточку* завели уголовное дело об уклонении от обязанностей иноагента

Елизавета Гырдымова*. Обложка © Telegram / radiomonetochka

Елизавета Гырдымова*. Обложка © Telegram / radiomonetochka

Против певицы Елизаветы Гырдымовой*, известной под псевдонимом Монеточка*, возбудили уголовное дело о нарушении закона об иностранных агентах. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

«В отношении Гырдымовой* возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах)», — говорится в сообщении.

Расследование уголовного дела находится на контроле в прокуратуре Москвы.

Напомним, Монеточку* признали иностранным агентом в январе 2023 года. Этому предшествовало выкрикивание ею проукраинских лозунгов на концерте в Литве. В мае на артистку составили протокол за отсутствие маркировки. Также летом 2023 года она вновь начала публиковать посты в соцсети без маркировки иноагента. Монеточка* уехала из России в Литву после начала спецоперации на Украине.

Прокуратура потребовала завести дела на Монеточку*, Эйдельман* и Троянову*
Прокуратура потребовала завести дела на Монеточку*, Эйдельман* и Троянову*

* Признана Минюстом России иностранным агентом.

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров