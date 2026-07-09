СК: Комик-иноагент Семён Слепаков* объявлен в розыск

Следственный комитет завершил расследование в отношении Семёна Слепакова*. Артисту, признанному в РФ иностранным агентом, заочно предъявили обвинение и объявили его в розыск, сообщили в пресс-службе ведомства.

Фигуранту вменяют уклонение от обязанностей, предусмотренных законодательством об иноагентах (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ). Ранее его дважды за год привлекали к административной ответственности по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ.

Несмотря на это, находясь за пределами страны, комик разместил в одной из соцсетей материалы. При публикации отсутствовала обязательная маркировка, указывающая на статус создателя контента.

Противоправные действия выявили в ходе совместной работы правоохранительных органов. После этого обвиняемого объявили в розыск и заочно арестовали по ходатайству следствия.

В ведомстве подчеркнули, что собраны доказательства, изобличающие артиста. В настоящий момент все материалы переданы для направления в судебную инстанцию. Рассматривать дело будут в отсутствие фигуранта.

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