Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 мая, 15:36

Мосгорсуд оставил в силе арест Семёна Слепакова*

Обложка © РИА Новости / Владимир Песня

Обложка © РИА Новости / Владимир Песня

Мосгорсуд признал законным арест шоумена Семёна Слепакова* по делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. Апелляция защиты была отклонена.

Напомним, в апреле Басманный суд заочно арестовал проживающего в Израиле юмориста.

«Постановление Басманного районного суда Москвы оставить без изменений, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — огласил решение судья.

Рассмотрение жалобы прошло в закрытом режиме.

Сбежавший из России Семён Слепаков* назвал себя израильтянином
Сбежавший из России Семён Слепаков* назвал себя израильтянином

* Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

Всё самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Семен Слепаков
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar