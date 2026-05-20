Мосгорсуд оставил в силе арест Семёна Слепакова*

Мосгорсуд признал законным арест шоумена Семёна Слепакова* по делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. Апелляция защиты была отклонена.

Напомним, в апреле Басманный суд заочно арестовал проживающего в Израиле юмориста.

«Постановление Басманного районного суда Москвы оставить без изменений, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — огласил решение судья.

Сбежавший из России Семён Слепаков* назвал себя израильтянином

Сбежавший из России Семён Слепаков* назвал себя израильтянином

Всё самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.