Мосгорсуд оставил в силе арест Семёна Слепакова*
Обложка © РИА Новости / Владимир Песня
Мосгорсуд признал законным арест шоумена Семёна Слепакова* по делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. Апелляция защиты была отклонена.
Напомним, в апреле Басманный суд заочно арестовал проживающего в Израиле юмориста.
«Постановление Басманного районного суда Москвы оставить без изменений, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — огласил решение судья.
Рассмотрение жалобы прошло в закрытом режиме.
* Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.
