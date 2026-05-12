Сбежавший из России Семён Слепаков* назвал себя израильтянином

Юморист Семён Слепаков* назвал себя израильтянином. Такое заявление он сделал в разговоре со стендап-комиком Александром Незлобиным*. Запись их беседы опубликована на YouTube.

«Я как израильтянин могу раскритиковать кого угодно, могу выйти сказать что угодно», — сказал юморист.

По мнению Слепакова*, что граждане Израиля, по его мнению, могут свободнее выражать политическую позицию, чем граждане России.

Напомним, ранее Семёна Слепакова* заочно арестовали в Москве. Дело связано с уклонением от исполнения обязанностей, предусмотренных для иноагентов. Меру пресечения избрали сроком на два месяца.