На Семёна Слепакова* завели уголовное дело

В ведомстве пояснили, что комик дважды в течение года привлекался к административной ответственности за отсутствие иноагентской маркировки в соцсетях. Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган, где в отношении Слепакова возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ.