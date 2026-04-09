9 апреля, 11:50

На Семёна Слепакова* завели уголовное дело

Обложка © РИА Новости / Евгений Одиноков

Обложка © РИА Новости / Евгений Одиноков

После проверки прокуратуры Москвы в отношении шоумена-иноагента Семена Слепакова* возбуждено уголовное дело.

В ведомстве пояснили, что комик дважды в течение года привлекался к административной ответственности за отсутствие иноагентской маркировки в соцсетях. Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган, где в отношении Слепакова возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ.

Комик Поперечный* пошутил об израильском паспорте Слепакова*

При этом ранее Семён Слепаков* заявил, что не хочет терять свою российскую аудиторию, поскольку в России находится большое количество хороших людей, которые нуждаются в возможности посмеяться.

* Внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Александра Вишнякова
