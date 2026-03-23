Комик Поперечный* пошутил об израильском паспорте Слепакова*

Стендап-комик Данила Поперечный* сравнил израильский паспорт юмориста Семёна Слепакова* с козырным тузом. Шутка прозвучала в выпуске подкаста «Без души» на YouTube, куда Поперечный* пригласил коллегу.

Поперечный* поинтересовался у Слепакова*, беспокоит ли его тот факт, что он не сможет выступать в некоторых странах в случае возбуждения против него уголовного дела в России.

«Паспорта имеют свойство заканчиваться, и так далее. Мне просто интересно, беспокоит ли это тебя? Или израильский паспорт, как козырной, бьёт красный (российский паспорт)», — спросил Поперечный*.

Слепаков* в ответ пояснил, что уже сейчас избегает посещения ряда государств из-за угрозы возбуждения уголовного дела на родине. Речь идёт о странах, которые сотрудничают с Россией.

Ранее Семён Слепаков* заявил, что не хочет терять свою российскую аудиторию. Артист пояснил, что в России находится большое количество хороших людей, которые нуждаются в возможности посмеяться. По его словам, он стремится сохранить контакт с этой частью зрителей.

