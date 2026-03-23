23 марта, 15:03

Слепаков* поругался с пенсионерами в Израиле во время раздачи гуманитарки

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / slepakovsemyon

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / slepakovsemyon

Юморист и музыкант Семён Слепаков* поделился историей конфликта с русскоязычными пенсионерами в Израиле. Об этом он рассказал в подкасте «Без души», который можно найти на YouTube.

Слепаков* поделился историей о том, как он отвозил гуманитарку русскоговорящим израильтянам, которых вывезли из-за конфликта. По его словам, в отеле, где они разместились, жили в основном пенсионеры. Его попросили выступить, чтобы как-то их развлечь. Но вот незадача: когда он вышел к ним, они захотели, чтобы он спел, а гитары-то у него с собой не оказалось, так что пришлось отказать.

«Выяснилось, что мы опоздали, и их два часа на обед не пускали. Представляешь, старых евреев не пустить поесть два часа? Они очень ругались, сказали: «Без гитары пой». Я сказал: «Не буду». В общем, мы поссорились в конце. И мы уехали», — рассказал комик.

Живущий в Израиле Слепаков* признался, что не хочет терять связь с российской публикой
Живущий в Израиле Слепаков* признался, что не хочет терять связь с российской публикой

Ранее Слепаков* признался, что после переезда в Израиль ощущает постоянную «неопределённость». Он покинул Россию после критики спецоперации и начал новую жизнь за рубежом, но количество концертов сократилось, доходы упали, а бытовые проблемы усложнили ситуацию.

* Физические лица, выполняющие функции иноагентов.

Наталья Демьянова
