Слепаков* поругался с пенсионерами в Израиле во время раздачи гуманитарки

Юморист и музыкант Семён Слепаков* поделился историей конфликта с русскоязычными пенсионерами в Израиле. Об этом он рассказал в подкасте «Без души», который можно найти на YouTube.

Слепаков* поделился историей о том, как он отвозил гуманитарку русскоговорящим израильтянам, которых вывезли из-за конфликта. По его словам, в отеле, где они разместились, жили в основном пенсионеры. Его попросили выступить, чтобы как-то их развлечь. Но вот незадача: когда он вышел к ним, они захотели, чтобы он спел, а гитары-то у него с собой не оказалось, так что пришлось отказать.

«Выяснилось, что мы опоздали, и их два часа на обед не пускали. Представляешь, старых евреев не пустить поесть два часа? Они очень ругались, сказали: «Без гитары пой». Я сказал: «Не буду». В общем, мы поссорились в конце. И мы уехали», — рассказал комик.

Ранее Слепаков* признался, что после переезда в Израиль ощущает постоянную «неопределённость». Он покинул Россию после критики спецоперации и начал новую жизнь за рубежом, но количество концертов сократилось, доходы упали, а бытовые проблемы усложнили ситуацию.

