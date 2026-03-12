Владимир Путин
12 марта, 14:50

Живущий в Израиле Слепаков* признался, что не хочет терять связь с российской публикой

Семён Слепаков*. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / slepakovsemyon*

Юморист и музыкант Семён Слепаков*, проживающий в Израиле, признался, что не хочет терять аудиторию в России. Об этом он поделился в интервью журналистке Елизавете Осетинской*.

«Совершенно не хочется терять ту аудиторию, которая находится в России (…) Я считаю, что там есть большое количество хороших, симпатичных людей, которые нуждаются в том, чтобы посмеяться», — рассказал он.

Комик отметил, что старается, чтобы его шутки не обижали жителей России. Слепаков* живёт в Израиле, но продолжает следить за реакцией аудитории на свои выступления и публикации, стремясь оставаться понятным и близким российским зрителям.

Ранее Слепаков* признался, что после переезда в Израиль ощущает постоянную «неопределённость». Он покинул Россию после критики спецоперации и начал новую жизнь за рубежом, но количество концертов сократилось, доходы упали, а бытовые проблемы усложнили ситуацию.

* Физические лица, выполняющие функции иноагентов.

Милена Скрипальщикова
