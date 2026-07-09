Макаревич* потребовал от Израиля прекратить «бегать по пустыне с автоматами»
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Сбежавший из России лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич* принялся критиковать теперь правительство Израиля. Своё мнение музыкант высказал в соцсетях.
Он заявил, что власти пытаются решать внутренние проблемы «половинчатыми» мерами, что только усложняет ситуацию. Макаревич* отметил, что население Израиля составляет около 10 миллионов человек, среди которых примерно четыре миллиона взрослых мужчин. При этом он выступил против постоянного акцента на военной составляющей.
«Довольно ругаться, драться и перекрывать дороги. Кто же будет служить в ЦАХАЛЕ, спросите вы? Да никто не будет! Хватит бегать по пустыне с автоматами», — заявил музыкант.
По словам Макаревича*, если Израиль откажется от военной риторики, страна сможет получить новых союзников среди окружающих государств. Он предположил, что такой подход изменит отношение соседей к Израилю.
Музыкант добавил, что в этом случае окружающие страны могут стать близкими партнёрами республики и вместо конфронтации выбрать сотрудничество.
Не успевший сбежать из Израля Макаревич* оказался в зоне обстрелов после начала конфликта между Израилем и Ираном и был вынужден укрываться в защищённом помещении собственного дома после ударов по территории страны. Он разразился упрёками в адрес американского лидера Дональда Трампа из-за ситуации на Ближнем Востоке и заявил о планах переезда в Польшу. Однако новое место обитания — совсем не гарант безопасности. Кстати, похоже, Макаревич* всё ещё надеется, что однажды с него снимут статус иноагента и он появится в Москве, вернёт себе имущество.
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* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.