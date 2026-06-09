«Как зайцы, по миру»: В Госдуме высмеяли засобиравшегося в Польшу Макаревича*

Переезд музыканта и лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича* в Польшу не гарантирует ему безопасности, а все релоканты обречены бесконечно скитаться по миру в поисках мнимого рая. Такое мнение высказал в беседе с Life.ru депутат Госдумы Олег Матвейчев.

Все эти релоканты обречены бегать, как зайцы, по всему миру. И никакие Израиль, Дубай или даже Польша для них не будут безопасным местом. Вся проблема в том, что они были уверены, что Россия — это худшее место на Земле, а вокруг существует какой-то рай. Олег Матвейчев Депутат Государственной думы

По мнению парламентария, они не осознают масштаба происходящего. Идёт мировая война и есть гигантский кризис, каких не было несколько столетий. Поэтому сегодня вся планета превращается в одну сплошную горячую точку. В таких условиях, подчеркнул Матвейчев, безопасного угла не существует нигде, а постоянные переезды, смена стран и адаптация лишь пожирают ресурсы, не давая никаких гарантий.

Собеседник Life.ru считает, что в ближайшие 20–50 лет тихой гавани не будет ни у кого. Однако самые защищённые места, по его словам, находятся именно в России. Более того, даже жители самой Польши считают, что живут не в безопасности.

«Вряд ли Польша спасёт Макаревича*. Ещё недавно Дубай считался самым безопасным и модным местом. Уж поляки, те, кто только и делает, что провоцирует Россию, кто напрямую участвует в войне против нас и при этом больше всех кричит об этом, вряд ли могут считать себя в безопасности», — подытожил он.

Напомним, что ракетный удар угодил в жильё Макаревича* в Израиле, неподалёку от Хайфы. Семья, возвращаясь из гостей, обнаружила, что в детской выбило окно, а сад засыпало осколками. Тем не менее никто не пострадал. Макаревич* решил не отсиживаться и уехать в турне, которое откроется в Варшаве. Пресс-секретарь артиста Антон Чернин сообщил, что 12-го числа «Машина времени» сыграет в польской столице на фестивале Outloud, затем последуют концерты в Кишинёве, Белграде и Тель-Авиве. При этом речь о переезде в более тихое место пока не идёт.

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