«Мне не нравится Израиль»: сбежавший блогер-иноагент Аксёнов мечтает вернуться в Россию

Блогер и историк Андрей Аксёнов*, признанный в России иноагентом, рассказал, что не смог привыкнуть к жизни в Израиле. Об этом он заявил в интервью на YouTube-канале Sheinkin40.

По словам Аксёнова, ему не нравится страна, куда он переехал после отъезда из России. Он признался, что не чувствует себя частью местной среды.

«Мне не нравится весь Израиль. Никакой — ни северный, ни южный, ни западный, ни восточный», — сказал блогер.

Аксёнов* добавил, что «абсолютно» не интегрировался в новую жизнь. По его словам, в первое время это вызывало у него депрессию и тяжёлые ощущения.

Он также заявил, что в Израиле чувствует давление. При этом блогер объяснил, что переезд в эту страну был связан с желанием его жены.

«Я хочу в России жить, конечно. Но в Россию я в ближайшее время не вернусь», — сказал Аксёнов.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.