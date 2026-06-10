Милонов призвал живущую в Израиле Ахеджакову лично приезжать за пенсией в Россию

Уехавшей в Израиль Лии Ахеджаковой стоит самостоятельно засвидетельствовать факт получения пенсионных начислений от России. Такое заявление сделал депутат Государственной Думы Виталий Милонов.

В разговоре с Общественной Службой Новостей парламентарий выразил сомнение в том, что артистка действительно пользуется этими средствами. По его мнению, без личной явки в профильные учреждения остаётся неясным, востребованы ли перечисляемые суммы женщиной, допускавшей резкие выпады в адрес страны.

Милонов предположил, что подобная материальная помощь может вызывать у неё чувство унижения или неприязни, а то и вовсе игнорироваться. Отсюда и возник призыв прояснить ситуацию напрямую.

Ранее стало известно, что 87-летняя Лия Ахеджакова, перебравшаяся в Израиль, ежемесячно получает российскую пенсию в размере 95 тысяч рублей. Помимо стандартных начислений в сумму входят надбавки за звание народной артистки и премиальные выплаты имени братьев Васильевых.