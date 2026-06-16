В Москве деньги, а за бугром бедность: Макаревич и Шац ищут лазейку вернуться, а Гребенщиков закрыл дверь Оглавление Ракета в крышу русофоба Мечта Макаревича*: вернуть миллионы Тоска по деньгам, не по родине Борис Гребенщиков*: британский паспорт вместо славы Михаил Шац*: от Патриков до автобусов Спустя 4 года после начала СВО одни беглые звёзды тщательно исполняют обязанности иноагента, другие — нет. Но это не раскаяние. Они мечтают вернуться в Россию за заработками и комфортной жизнью. Кто «исправился», а кому уже возврата нет — в статье Life.ru. 15 июня, 21:45 Зачем Макаревич*, Гребенщиков* и Шац* по-разному играют с законом. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов, Виктор Драчёв, Вячеслав Прокофьев

Ракета в крышу русофоба

В аккаунте беглого музыканта Андрея Макаревича*, в дом которого в Израиле попали обломки иранской ракеты, упавшей по соседству, сейчас на полном серьёзе обсуждают вопрос: «А нас за шо?» В комментариях со словами поддержки и пожеланиями здоровья рокеру уже отметились беглые иноагенты — певец Борис Гребенщиков* и комик Михаил Шац*.

Комментаторы под постом автора сошлись во мнении, что агрессия Израиля против Ирана — это другое, — совсем не то, что СВО, славили Нетаньяху и дружно поливали грязью всех тех редких посетителей страницы музыканта, кто пытался призвать объективно оценить войну на Ближнем Востоке и её последствия в виде падения ракет на дома мирных жителей.

Напомним, ракета из Ирана взорвалась в деревне Керем Маараль, что на севере Израиля в 15 км к югу от Хайфы. Именно там живёт Макаревич* со своей семьёй: женой-русофобкой Эйнат Кляйн (уроженкой Киева Инной Калининой), в начале СВО проклинавшей российского хирурга за то, что он спасает жизни русских детей, и сыном Эйтаном.

Никто из них не пострадал — семейство Макаревича находилось в гостях и во время обстрела только возвращалось домой. В доме пострадали крыша, окна, несколько обломков упали на приусадебный участок.

Мечта Макаревича*: вернуть миллионы

Занятно, что среди русскоязычных турбопатриотов Израиля нашлись и те, кто поставил в вину Макаревичу* его прилежное следование правилу маркировки своих материалов плашкой иноагента. Мол, негоже гражданину Обетованной исполнять чужие законы, вроде как «не по-пацански».

Действительно, часть сбежавших за границу селебов пока полностью игнорируют российское законодательство и соответствующим образом своё сетевое творчество не помечают. В отношении ряда из них уже применялись меры в виде штрафов и даже возбуждались уголовные дела, однако исправляться никто даже не пытался.

Логично предположить, что все эти люди ожидали подобного исхода, а значит, скорее всего, сознательно приняли решение больше никогда не возвращаться на родину. Однако с 2 сентября 2022 года, когда Макаревич* получил статус иноагента, он продолжает исправно действовать в рамках российского законодательства, несмотря на то что своё будущее он вроде как однозначно связал с Израилем.

Ответ на вопрос «зачем?» может оказаться вполне банальным. Свои остававшиеся в России активы беглый музыкант распределил между своим близким окружением, а не отдал в чужие руки.

Например, до сих пор успешная ресторанная фирма «Джем клуб мьюзик», в которой у рокера до апреля 2023 года было 50%, в итоге теперь полностью принадлежит его другу и партнёру по музыке и бизнесу Евгению Борцу. Компания за 2025 год принесла доход почти в 90 млн рублей.

Кроме бизнеса музыкант не продал, а передал своему сыну актёру Ивану Макаревичу долю в двушке на Ленинском проспекте, а особняк в элитном посёлке Павлово — сестре Наталье.

Показательно и то, что, когда Российское авторское общество перестало платить отчисления от использования песен «машиниста», Макаревич* обрушил потоки желчи на простых, ничем его не обидевших россиян. Кроме того, он время от времени негодует по поводу особенностей жизни в Израиле, которая оказалась не такой комфортной, как, например, в Москве.

Похоже, Макаревич* всё ещё надеется, что однажды с него снимут статус иноагента и музыкант появится в Москве, вернёт себе имущество и запредельные по его теперешним меркам беглого эмигранта доходы, а также былые славу, почёт и уважение — судя по его истеричным репликам в адрес России, именно этого ему сейчас отчаянно может не хватать.

Тоска по деньгам, не по родине

Борис Гребенщиков*: британский паспорт вместо славы

Борис Гребенщиков* теперь британский гражданин. Фото © ТАСС / Вячеслав Драчёв

В отличие от Макаревича*, Борис Гребенщиков* из тех, кто определился однозначно. Музыкант попал в реестр Минюста ещё в июне 2023 года по ряду оснований: выступления против СВО, проведение зарубежных концертов для сбора средств Украине и ВСУ, получение поддержки от иностранных источников и проживание за границей России.

После этого его уже дважды штрафовали: за публикации антироссийских видео и за несоблюдение законодательства об иноагентах. Уже на основании этого можно прогнозировать появление и уголовного дела, как это было с целым рядом разных селебов-иноагентов. Однако никакой реакции от Гребенщикова*, ожидаемо, не последовало. И в этом году стало понятно почему.

В марте появилась информация, что певец получил гражданство Великобритании. Понять это удалось, отслеживая деятельность его британской фирмы. Ещё в 2022 году после своего бегства Гребенщиков* с супругой зарегистрировали в Лондоне компанию BG Plus LLP, где фигурировали как граждане России. В этом году данные о бизнесе обновились, и семейство уже оказалось подданными короля Великобритании.

И это случилось на фоне периодических откровений о тоске по родине — например, недавно Гребенщиков* признался, что скучает по людям в России, но домой не поедет, потому что выступать ему здесь «никто не даст», а «каждый встречный на улице полицейский может что-то предъявить».

Несмотря на регалии и увезённые на Запад заработанные на родине деньги, сейчас Гребенщикову* живётся всё тяжелее. Концерты, которыми певец сейчас зарабатывает на жизнь, отменяются всё чаще.

В качестве причины организаторы обычно называют плохое самочувствие Гребенщикова, но, возможно, дело также в отсутствии массового зрителя — творчество иноагента перестало быть актуальным, а его преданные поклонники, в основном возрастные люди, оставшиеся в России и уже не разделяющие общие ценности со своим кумиром.

Михаил Шац*: от Патриков до автобусов

Забавно, что Михаил Шац*, как и Макаревич*, тоже долго придерживался российского законодательства и помечал свои материалы соответствующей плашкой иноагента. Более того, как и ряд своих коллег-иноагентов, осознавших, к каким последствиям этот статус приведёт даже в среднесрочной перспективе, отчаянно, но безуспешно оспаривал своё включение в реестр Минюста.

Переживший «абсолютный ужас и кошмар» и осознавший, «что жизнь окончательно рухнула», комик Шац сбежал из России ещё в 2022 году, но считал, что решение регулятора, вынесенное в конце 2024 года, является политически мотивированным.

Михаил Шац*, похоже, больше не надеется на возвращение в Россию. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

В итоге Шац* перестал следить за исполнением обязанностей иноагента, что может повлечь возбуждение уголовного дела и совсем похоронит надежды на возвращение. Похоже, тогда он окончательно пошёл на разрыв с Россией, хотя отрезвление наступило быстро.

— Ну и зачем мы уехали? Вот мы уехали, а они остались... И вот это всё закончится, и мы будем ни с чем, а они со всем, — недавно прозрел Шац.

В Израиле бывшая звезда экрана борется за выживание, по его же словам, каждый день. Здесь нет высокооплачиваемой работы на телевидении, которая позволяла Шацу* покупать недвижимость в Москве на Патриках за 100+ млн рублей, загородные дома в Подмосковье и Ленинградской области. Теперь ему приходится жить в автобусах, поездах и самолётах, чтобы прокормить себя.

Занятно, что кипучую активность шоумен объясняет вовсе не нуждой в деньгах, а якобы желанием сбежать от ностальгии. Возможно, с каждым годом её будет становиться всё больше — такова цена отказа от родины.

* Входит в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России.

Авторы Евгений Кузнецов