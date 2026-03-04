Осуждённый на 11 лет блогер Наки* стал фигурантом нового уголовного дела

В Москве следствие возбудило уголовное дело в отношении блогера Майкла Наки*, которого ещё в августе 2023 года Басманный суд заочно приговорил к 11 годам лишения свободы за распространениие фейков о ВС России. Об этом Life.ru узнал от представителей ГСУ СК по столице.

«Возбуждено уголовное дело в отношении блогера Майкла Наки*. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 280.4 УК РФ (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности РФ)», — сказано в заявлении.

Как установлено, в 2024 году блогер размещал ролики на своём канале, в которых призывал осуществлять действия с целью раскачать безопасность в России и дестабилизировать политический строй. Полиция совместно со следователями столичного СК пресекла противоправную деятельность Наки*. Сейчас решается вопрос об объявлении блогера в международный розыск.

Напомним, в 2022 году Майкла Наки* внесли в реестр иностранных агентов, а через год он заочно получил 11 лет по обвинению в распространении фейков о Российской армии. При этом с 2023 года ФНС регулярно замораживала счета блогера за отсутствие отчётности по ИП. Майкл Наки* — российский видеоблогер. Его отец — американец Чарльз Наки, а мать — основатель онлайн-галереи «Кварта» Мария Рапопорт.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.