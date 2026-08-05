Журавлёв обвинил «Яблоко» в финансировании из-за рубежа

Председатель партии «Родина», депутат Госдумы Алексей Журавлёв обвинил «Яблоко» в ведении предвыборной кампании на деньги из-за рубежа. Заявление прозвучало в ЦИК, где 5 августа состоялась жеребьёвка, определившая порядок размещения партий в бюллетене на выборах в Госдуму.

Журавлёв предположил, что к финансированию кампании может быть причастен Михаил Ходорковский* и его западные покровители.

Политик также заявил, что «Яблоко» начало кампанию с нарушений. Шансы партии на выборах он оценил скептически.

«Я считаю, что ничего не получат. Вот посмотрим. Если вообще дойдут до финиша», — сказал Журавлёв.

Федеральный список кандидатов «Яблока» был зарегистрирован Центризбиркомом в конце июля. При этом из него исключили Егора Карпенкова из-за имущества в Италии и Олега Шабалина из-за украинского гражданства. ЦИК ранее официально сообщал о регистрации партийного списка.

Ранее Life.ru рассказывал, какие партии участвуют в выборах в Госдуму 2026 года. Голосование назначено на 20 сентября, а документы для участия в кампании подали все 11 партий.

* Физическое лицо, признанное в России иностранным агентом и внесённое в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму.