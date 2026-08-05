«Единая Россия» будет первой в федеральном бюллетене на выборах в Госдуму

Партия «Единая Россия» возглавит федеральный избирательный бюллетень на выборах депутатов Госдумы. Номер один ей достался по итогам жеребьёвки, прошедшей в Центральной избирательной комиссии России.

Расположение партий в федеральном списке определили с помощью жеребьёвки в ЦИК России. В ней участвовали все 11 политических объединений, чьи федеральные списки кандидатов были зарегистрированы для участия в выборах. Представителем «Единой России» на процедуре стал Герой России и сенатор Александр Карелин. Именно он вытянул из специального лототрона шар с цифрой один, закрепив за партией первую строку в бюллетене.

Помимо «Единой России», в жеребьёвке приняли участие КПРФ, «Новые люди», ЛДПР, «Справедливая Россия», «Коммунисты России», Партия пенсионеров, «Яблоко», «Родина», Партия прямой демократии и «Зелёные». Голосование на выборах депутатов Государственной думы запланировано на период с 18 по 20 сентября.

«Партия президента, партия большинства, первая партия в стране и номер один [в бюллетене] — всё сложилось так, как и должно было сложиться», — отметила Мария Львова-Белова, детский омбудсмен, входящая в первую пятёрку федерального списка ЕР.

При этом она отметила, что для избирателей важнее не сама позиция в бюллетене, а результаты работы политического объединения. По её словам, значение имеют конкретные действия партии в интересах страны, семей с детьми и социальной поддержки граждан.

Выборы депутатов Государственной думы IX созыва пройдут в России с 18 по 20 сентября 2026 года. Эта кампания станет первой с участием четырёх новых регионов (ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей). В выборах участвует 11 политических партий. Голосование пройдёт по смешанной системе (225 депутатов по партийным спискам и 225 по одномандатным округам), а в 33 регионах будет доступно дистанционное электронное голосование.