С фронта — в Госдуму: 110 ветеранов СВО примут участие в выборах, заявила Памфилова

В списки кандидатов от политических партий на выборах депутатов Госдумы включили 110 участников и ветеранов специальной военной операции. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«В составе сейчас кандидатов в федеральных списках от партий у нас 110 человек. Это участники, ветераны специальной военной операции», — сказала Памфилова.

Ранее ЦИК завершил регистрацию кандидатов для участия в выборах депутатов Государственной думы. Всего в списки вошли 3103 претендента от политических партий. Среди зарегистрированных кандидатов увеличилась доля молодых представителей.