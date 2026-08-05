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5 августа, 16:17

С фронта — в Госдуму: 110 ветеранов СВО примут участие в выборах, заявила Памфилова

В федеральные списки партий на выборах в Госдуму вошли 110 участников СВО

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В списки кандидатов от политических партий на выборах депутатов Госдумы включили 110 участников и ветеранов специальной военной операции. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«В составе сейчас кандидатов в федеральных списках от партий у нас 110 человек. Это участники, ветераны специальной военной операции», — сказала Памфилова.

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Ранее ЦИК завершил регистрацию кандидатов для участия в выборах депутатов Государственной думы. Всего в списки вошли 3103 претендента от политических партий. Среди зарегистрированных кандидатов увеличилась доля молодых представителей.

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Милена Скрипальщикова
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