Центральная избирательная комиссия завершила регистрацию кандидатов на предстоящих выборах в Государственную Думу. Председатель ЦИК Элла Памфилова на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщила, что общее число зарегистрированных претендентов составило 3103 человека.

«Молодёжь — 21%, это кандидаты до 35 лет. 70% — основная масса — это 35-65 лет. И 9% — старше 65 лет. То есть вот этот кандидатский корпус от партий, он омолодился, я бы хотела сказать, гораздо более молодой, чем прежние», — отметила глава ЦИК.

По словам Памфиловой, по федеральному избирательному округу зарегистрированы списки одиннадцати политических партий. Около трети от общего числа кандидатов составляют женщины, что также является показателем обновления политической элиты.

Президент отметил важность широкого представительства и высокую явку. Ожидается, что голосование состоится в установленные сроки в единый день голосования в сентябре. ЦИК продолжает мониторинг избирательного процесса и готовность участков.

Напомним, президент Владимир Путин провёл встречу с Эллой Памфиловой по подготовке к выборам, выразив уверенность, что граждане проявят активность и придут на участки, несмотря на риски и давление. Памфилова доложила о полной готовности системы к голосованию в сентябре, несмотря на атаки и угрозы. Путин отметил, что желание участвовать в демократических процедурах сильнее препятствий.