Глава государства Владимир Путин пожелал «Единой России» успехов на предстоящих выборах в Госдуму. Он заявил, что поддерживает партию и уверен: вместе они реализуют все планы, будут двигаться вперёд и служить стране.

«Сегодня на важнейшем предвыборном съезде я хотел бы поддержать вас, пожелать вам успехов [на выборах]. Вместе мы обязательно реализуем все намеченные планы, будем идти только вперёд, служить России. Победа будет за нами», — сказал глава государства.

Путин отметил, что у партии накоплен огромный опыт политической борьбы и реальные достижения. Он также поблагодарил однопартийцев и сторонников за поддержку, напомнив, что всегда мог на них рассчитывать.

Также во время своего выступления Владимир Путин заявил, что предстоящие выборы должны подтвердить устойчивость государства и зрелость политической системы. По его словам, они станут выражением воли миллионов граждан и их стремления обеспечить суверенитет и безопасность страны. Президент подчеркнул, что выборы — это не только политическая процедура, но и важный шаг в укреплении государственности.