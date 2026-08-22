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22 августа, 11:30

Путин пожелал «Единой России» успехов на предстоящих выборах

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Глава государства Владимир Путин пожелал «Единой России» успехов на предстоящих выборах в Госдуму. Он заявил, что поддерживает партию и уверен: вместе они реализуют все планы, будут двигаться вперёд и служить стране.

«Сегодня на важнейшем предвыборном съезде я хотел бы поддержать вас, пожелать вам успехов [на выборах]. Вместе мы обязательно реализуем все намеченные планы, будем идти только вперёд, служить России. Победа будет за нами», — сказал глава государства.

Путин отметил, что у партии накоплен огромный опыт политической борьбы и реальные достижения. Он также поблагодарил однопартийцев и сторонников за поддержку, напомнив, что всегда мог на них рассчитывать.

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Также во время своего выступления Владимир Путин заявил, что предстоящие выборы должны подтвердить устойчивость государства и зрелость политической системы. По его словам, они станут выражением воли миллионов граждан и их стремления обеспечить суверенитет и безопасность страны. Президент подчеркнул, что выборы — это не только политическая процедура, но и важный шаг в укреплении государственности.

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Наталья Афонина
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